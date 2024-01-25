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Происшествия

В Кызыл-Кие избит ученик лицея «Сапат». Задержан учитель

В Кызыл-Кие задержан учитель, избивший ученика кыргызско-турецкого лицея «Сапат». Об этом сообщили в УВД Баткенской области.

По данным ведомства, в избиении подозревается 35-летний учитель Г.О. Отмечается, что 22 января примерно в 22.30 он побил 16-летнего студента за то, что тот громко разговаривал и смеялся со своими друзьями в спальной комнате. Он вывел подростка в коридор и ударил по лицу.

Возбуждено уголовное дело по статье 280 УК КР (хулиганство). Несовершеннолетнему назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый водворен в ИВС.

Начато расследование по факту избиения других студентов.

Отметим, ранее в социальных сетях распространили видео, как в кыргызско-турецком лицее «Сапат» избивают ученика. Как сообщили в УВД Баткенской области, факт избиения преподавателем учащегося зарегистрирован в электронном журнале происшествий.

В Министерстве образования и науки добавили, что по данному делу уволены заместитель директора лицея по воспитательной работе и учитель.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285096/
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