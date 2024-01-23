Шестой день в Аламединском ущелье ищут пропавшего мужчину

В Аламединском ущелье продолжают искать пропавшего 27-летнего Мукамбеталы Маматалы уулу. Об этом сообщило МЧС.

По данным ведомства, на поиски вышли 282 человека. Из них 172 — спасатели МЧС. В их составе кинолог и четыре всадника.

«Они начали поисковую операцию в ущелье с использованием 6 дронов и 18 единиц техники. 110 сотрудников МВД вышли с дроном и четырьмя единицами техники», — отметили в министерстве.

В Аламединском ущелье без вести пропал Мукамбеталы Маматалы уулу, 1996 года рождения. Послений раз был на связи 14 января в 2.00. Одна из камер отеля «Жаннат Резорт» засняла его идущим в сторону гор.