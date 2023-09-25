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Происшествия

Вымогательство у инвесторов. На допрос вызван чиновник администрации президента

В следственную службу МВД на допрос вызван начальник управления контроля исполнения решений президента страны и кабинета министров Айбек Джунушалиев. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что чиновник прибыл на допрос по делу о вымогательстве $200 тысяч у иностранцев, привлеченных для работ на строительстве нового «Белого дома».

Ранее МВД сообщало, что 24 сентября в милицию с заявлением обратился гражданин иностранного государства Х.С. Он указал, что гражданин Т.Н. с сыновьями заставил трех иностранцев написать против него заявление о том, что якобы он получал от них и рабочих, строящих новое здание администрации президента, по 150 тысяч сомов с каждого. Иностранец также сообщил, что Т.Н. угрожал арестом и связями с высокопоставленными чиновниками, шантажируя, он стал вымогать $200 тысяч.

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев написал в соцсетях, что задержанный угрожал иностранцам связями с высокопоставленными чиновниками.

Отметим, в комментариях под постом в соцсетях, который разместил пресс-секретарь Садыра Жапарова, пользователи Facebook сообщают, что задержан Толонбай Нурбаев.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275899/
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