Задержание бизнесмена, угрожавшего инвесторам. В МВД сообщили подробности дела

В Бишкеке задержан бизнесмен, угрожавший инвесторам связями с высокопоставленными чиновниками. В МВД сообщили подробности уголовного дела.
Отмечается, что у иностранных инвесторов вымогали $200 тысяч.
По данным следствия, 24 сентября в милицию с заявлением обратился гражданин иностранного государства Х.С. Он указал, что некий Т.Н. с сыновьями заставил трех иностранцев написать против него заявление о том, что якобы он получал от них и рабочих, строящих новое здание администрации президента, по 150 тысяч сомов с каждого.
Иностранец также сообщил, что Т.Н. угрожал арестом и связями с высокопоставленными чиновниками, шантажируя, он стал вымогать $200 тысяч.
Задержаны три человека, в том числе гражданин другой страны. Все водворены в ИВС. Проводится следствие.
Отметим, в комментариях под постом в соцсетях, который разместил пресс-секретарь Садыра Жапарова, пользователи Facebook сообщают, что задержан Толонбай Нурбаев.