Задержание бизнесмена, угрожавшего инвесторам. В МВД сообщили подробности дела

В Бишкеке задержан бизнесмен, угрожавший инвесторам связями с высокопоставленными чиновниками. В МВД сообщили подробности уголовного дела.

Отмечается, что у иностранных инвесторов вымогали $200 тысяч.

По данным следствия, 24 сентября в милицию с заявлением обратился гражданин иностранного государства Х.С. Он указал, что некий Т.Н. с сыновьями заставил трех иностранцев написать против него заявление о том, что якобы он получал от них и рабочих, строящих новое здание администрации президента, по 150 тысяч сомов с каждого.

Иностранец также сообщил, что Т.Н. угрожал арестом и связями с высокопоставленными чиновниками, шантажируя, он стал вымогать $200 тысяч.

Возбуждено уголовное дело по статье 208 «Вымогательство» УК КР. По месту проживания Т.Н. провели обыски и в его автомашине BMW X7 нашли и изъяли наркотическое вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом, металлический кастет и 11 боевых патронов.

Задержаны три человека, в том числе гражданин другой страны. Все водворены в ИВС. Проводится следствие.

Отметим, в комментариях под постом в соцсетях, который разместил пресс-секретарь Садыра Жапарова, пользователи Facebook сообщают, что задержан Толонбай Нурбаев.