В СИЗО-1 в Бишкеке водворен сторонник Адахана Мадумарова

Один из сторонников депутата парламента Адахана Мадумарова Замирбек Шамшидин уулу водворен в бишкекский СИЗО-1 до 20 октября. Таково решение Первомайского районного суда столицы, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Уточняется, его задержали в минувшую субботу, когда он пришел к зданию ГСУ МВД, чтобы поддержать политика. Замирбека Шамшидина уулу обвиняют в попытке организации массовых беспорядков и неподчинении сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, Адахану Мадумарову предъявлено обвинение по статье «Государственная измена» УК КР. 2 сентября он задержан и по решению суда водворен в СИЗО ГКНБ.

Ранее парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Адахана Мадумарова. Дело касается протокола, подписанного в 2009 году в Худжанде. Адахан Мадумаров, будучи секретарем Совета безопасности, подписал с таджикской стороной протокол рабочей встречи глав госорганов двух стран под руководством секретарей совбезов. Согласно документу, кыргызская сторона взяла в аренду на 49 лет у Таджикистана участок земли площадью 5 гектаров и длиной 275 метров. Протокол принят после переговоров в Худжанде. Чиновники приводили в соответствие внутригосударственные процедуры для подписания межправительственного соглашения о запрете хозяйствующей деятельности вдоль линии государственной границы до завершения ее демаркации и делимитации.