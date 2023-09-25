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Происшествия

В Бишкеке 17-летняя девочка спрыгнула с четвертого этажа. Ее госпитализировали

В Бишкеке 17-летняя девочка спрыгнула с четвертого этажа. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что инцидент произошел вчера ночью. Пострадавшую госпитализировали.

В УВД Свердловского района столицы подтвердили информацию. По данным ведомства, сообщение в милицию поступило вчера в 22.30. Сообщалось, что из квартиры многоэтажного дома на пересечении улиц Гоголя и Огонбаева упала девушка.

«Пострадавшей оказалась несовершеннолетняя С.М. Факт зарегистрирован в журнале учета информации. Назначены экспертизы», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275864/
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