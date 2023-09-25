07:49
USD 88.71
EUR 94.10
RUB 0.92
Происшествия

Кыргызстанец пытался провезти через границу $20,9 тысячи. Его задержали

Пограничники пункта пропуска «Достук-автодорожный» пресекли попытку незаконного провоза денег через госграницу. Об этом сообщает ПС ГКНБ.

Уточняется, что в пункт пропуска прибыл гражданин КР, который направлялся в Узбекистан.
Во время прохождения пограничного контроля у него выявили крупную сумму — $20,9 тысячи (около 1,8 миллиона сомов. — Прим. 24.kg).

Мужчина пытался вывезти валюту в обход таможенного законодательства, не декларируя ее.

Задержанный и деньги переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275836/
просмотров: 2234
Версия для печати
Материалы по теме
Корни исчезающего растения пытался вывезти кыргызстанец в Китай
Неоднократно вывозили золото из Кыргызстана. Задержана группа подозреваемых
Золото на 5 миллионов сомов. В аэропорту города Ош пресечена контрабанда
США пресекли работу контрабандистов, пытавшихся ввозить людей из Узбекистана
Кыргызстанец хотел провезти за границу около 147 миллионов тенге. Его задержали
В Кыргызстан пытались ввезти наручные часы стоимостью 20 миллионов сомов
В Кыргызстан из ОАЭ пытались ввезти машины под видом автозапчастей
Депутат заявила о поддержке законопроекта о расчетах в сомах. Нацбанк изучает
Бытовая техника на 1,2 миллиона сомов. В Баткене пресечена контрабанда
Пылесосы, одежда, обувь. В Лейлеке пресечена контрабанда
Популярные новости
Менеджер ГУМ &laquo;Чынар&raquo; обманул граждан на&nbsp;почти $1&nbsp;миллион и&nbsp;сбежал в&nbsp;США Менеджер ГУМ «Чынар» обманул граждан на почти $1 миллион и сбежал в США
На&nbsp;складе электромобилей в&nbsp;Ташкенте прогремел мощный взрыв На складе электромобилей в Ташкенте прогремел мощный взрыв
Ущерб в&nbsp;почти 5&nbsp;миллионов сомов. Задержан экс-гендиректор &laquo;Северэлектро&raquo; Ущерб в почти 5 миллионов сомов. Задержан экс-гендиректор «Северэлектро»
За&nbsp;вымогательство $2&nbsp;тысяч 500 задержаны члены ОПГ Камчи Кольбаева За вымогательство $2 тысяч 500 задержаны члены ОПГ Камчи Кольбаева
Бизнес
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; скачали более 5&nbsp;миллионов раз. Нас выбирают за&nbsp;стабильность! «Мой О!» скачали более 5 миллионов раз. Нас выбирают за стабильность!
Бесплатная eSIM от&nbsp;MEGA для iPhone&nbsp;15 Бесплатная eSIM от MEGA для iPhone 15
В&nbsp;Бишкеке открылся первый зеленый филиал &laquo;Бакай Банка&raquo; В Бишкеке открылся первый зеленый филиал «Бакай Банка»
Как получить перевод из&nbsp;любой точки мира на&nbsp;кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии? Как получить перевод из любой точки мира на кошелек «О!Деньги» без комиссии?
30 сентября, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 сентября, пятница
23:44
Эксперты назвали лучшие смартфоны сентября
23:13
Арест Мелиса Аспекова. В суде сообщили подробности
22:58
Подозреваемого в избиении адвоката Каната Хасанова водворили в ИВС
22:14
Нацбанк продлил действие постановлений для помощи баткенцам
21:32
Пострадавший от пыток переведен в колонию-поселение. Ждет приговора суда