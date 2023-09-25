Пограничники пункта пропуска «Достук-автодорожный» пресекли попытку незаконного провоза денег через госграницу. Об этом сообщает ПС ГКНБ.

Уточняется, что в пункт пропуска прибыл гражданин КР, который направлялся в Узбекистан.

Во время прохождения пограничного контроля у него выявили крупную сумму — $20,9 тысячи (около 1,8 миллиона сомов. — Прим. 24.kg).

Мужчина пытался вывезти валюту в обход таможенного законодательства, не декларируя ее.

Задержанный и деньги переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.