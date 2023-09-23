Канат Сагымбаев рассказал, о чем с ним беседовали сотрудники ГКНБ

Телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева Каната Сагымбаева выпустили из ГКНБ. Об этом он сообщил 24.kg.

По словам Каната Сагымбаева, профилактическая беседа шла с ним около получаса.

«Мне не предъявляют обвинений. Сотрудники ГКНБ были достаточно вежливыми. Они спросили, чем я занимаюсь, выезжаю ли за пределы разрешенной территории. В целом задали общие вопросы. Я ответил на них. Для чего меня увозили в ГКНБ и к чему была эта беседа — мне непонятно», — сказал Канат Сагымбаев.

Напомним, Канат Сагымбаев проходит по делу о событиях в селе Кой-Таш, произошедших в августе 2019 года. Суд по этому делу продолжается. Кроме того, в 2021 году он баллотировался в депутаты парламента. Однако не набрал достаточного количества голосов и не прошел в Жогорку Кенеш.