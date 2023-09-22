Мужчина отрезал уши и нос бывшей жене. Обвиняемого водворили в СИЗО-1 Бишкека

Мужчину, отрезавшего уши и нос бывшей супруге, водворили в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg подтвердили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что такое решение принял Сокулукский районный суд. Обвиняемый взят под стражу на два месяца.

Напомним, 20 сентября 36-летняя женщина поступила в больницу с ножевыми ранениями. Факт зарегистрирован по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Возбуждено уголовное дело. По факту задержан 39-летний мужчина. Следствие продолжается.

Пациентку перевели из реанимации в отделение челюстно-лицевой хирургии.