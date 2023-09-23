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Сюжет: Семейное насилие

В Бишкеке повесилась женщина. Родственница скрыла предсмертную записку

В Октябрьском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело по факту доведения женщины до самоубийства. Об этом 24.kg сообщила адвокат Эсения Рамазанова.

По ее словам, в ходе допроса свидетелей выяснилось, что умершая оставила предсмертную записку. Вещественное доказательство скрыла от следствия родственница обвиняемого.

«Женщина, скрывшая от следствия вещественное доказательство, является сотрудницей МВД. О том, что была предсмертная записка, в суде сообщил следователь, который расследовал дело. Защита намерена требовать, чтобы работницу милиции привлекли к уголовной ответственности», — сказала Эсения Рамазанова.

Напомним, 19 октября 2021 года в Ботаническом саду был найден труп 21-летней женщины. Милиция сообщала, что был допрошен ее супруг. Он рассказал, что за два дня до трагедии поссорились на почве ревности с ее стороны. Позже помирились. 18 октября женщина вышла из дома и долго не выходила на связь. В итоге мужчине — бывшему сотруднику МВД У.А. — предъявили обвинение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275728/
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