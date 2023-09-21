Мужчина отрезал уши и нос бывшей жене. Пострадавшей предстоят операции в Турции

Женщине, которой муж отрезал уши и нос, предстоит еще несколько операций в Турции. Об этом в соцсетях сообщила сестра пострадавшей Диана.

По ее словам, сейчас у жертвы состояние стабильно тяжелое.

«Сегодня утром она сказала «балдарым» («дети мои»). У Асель все лицо забинтовано, только нос и рот открыты. В скором ей предстоит еще несколько операций в Турции. Спасибо всем врачам за такую скрупулезную работу, вчера врачи по частичкам пришивали ей уши и нос. Все лицо моей сестры порезано. Скоро мы откроем счет для помощи Асель», — написала сестра.

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Она отметила, что у женщины отца нет. У нее только мама и брат.

Напомним, 20 сентября 36-летняя женщина поступила в больницу с ножевыми ранениями. Факт зарегистрирован по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Возбуждено уголовное дело. По факту задержан 39-летний мужчина и водворен в ИВС. Следствие продолжается.

Сегодня пациентку перевели из реанимации в отделение челюстно-лицевой хирургии.