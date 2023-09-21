22:31
USD 89.41
EUR 96.47
RUB 0.97
Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

Мужчина отрезал уши и нос бывшей жене. Пострадавшей предстоят операции в Турции

Женщине, которой муж отрезал уши и нос, предстоит еще несколько операций в Турции. Об этом в соцсетях сообщила сестра пострадавшей Диана.

По ее словам, сейчас у жертвы состояние стабильно тяжелое.

«Сегодня утром она сказала «балдарым» («дети мои»). У Асель все лицо забинтовано, только нос и рот открыты. В скором ей предстоит еще несколько операций в Турции. Спасибо всем врачам за такую скрупулезную работу, вчера врачи по частичкам пришивали ей уши и нос. Все лицо моей сестры порезано. Скоро мы откроем счет для помощи Асель», — написала сестра.

Instagram
Фото Instagram

Она отметила, что у женщины отца нет. У нее только мама и брат.

Напомним, 20 сентября 36-летняя женщина поступила в больницу с ножевыми ранениями. Факт зарегистрирован по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Возбуждено уголовное дело. По факту задержан 39-летний мужчина и водворен в ИВС. Следствие продолжается.

Сегодня пациентку перевели из реанимации в отделение челюстно-лицевой хирургии.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275626/
просмотров: 4573
Версия для печати
Материалы по теме
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
В Джалал-Абаде женщину подозревают в убийстве мужа
Не так поняли. Замглавы Минкульта оправдывает ролик с издевательствами над келин
Родственники 19-летней пропавшей девушки жалуются на бездействие милиции
Пропаганда насилия? Кыргызстанские блогеры сняли ролик об унижении келинок
Глава кабмина хочет ввести ограничения для женщин высказывать свое мнение в Сети
Семейное насилие. Наказывать за принуждение к примирению намерены в КР
Более 13 тысяч человек пострадали от семейного насилия в Кыргызстане в 2023 году
Поддержку кризисных центров увеличили до 12 миллионов сомов
Истязания Асель Ногойбаевой. Осужденный бывший муж решение суда не опротестовал
Популярные новости
По&nbsp;подозрению в&nbsp;теракте в&nbsp;Турции задержаны граждане Таджикистана и&nbsp;Кыргызстана По подозрению в теракте в Турции задержаны граждане Таджикистана и Кыргызстана
Продолжал дело Кольбаева. Член ОПГ вымогал деньги у&nbsp;горняков Чаткала Продолжал дело Кольбаева. Член ОПГ вымогал деньги у горняков Чаткала
Полностью разрушена одна из&nbsp;крупнейших электростанций Харьковской области Полностью разрушена одна из крупнейших электростанций Харьковской области
Теракт в&nbsp;Москве. Подозреваемый Назримад Лутфуллои частично признал свою вину Теракт в Москве. Подозреваемый Назримад Лутфуллои частично признал свою вину
Бизнес
Компании из&nbsp;Новосибирска представят инновации на&nbsp;MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024 Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024
&laquo;РСК Банк&raquo; получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН «РСК Банк» получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
На&nbsp;Лигу чемпионов UEFA в&nbsp;Европе с&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; и&nbsp;Mastercard! На Лигу чемпионов UEFA в Европе с «РСК Банком» и Mastercard!
2 апреля, вторник
22:15
На $18,3 миллиарда выросло состояние олигархов России с начала 2024 года На $18,3 миллиарда выросло состояние олигархов России с...
22:00
Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
21:45
Пробки в Бишкеке. Водители жалуются на тех, кто оставляет машины вторым рядом
21:26
В Бишкеке с приходом тепла участились жалобы на самокаты, брошенные на тротуарах
21:12
Платежная система Кыргызстана прекращает обслуживание карт «Мир»