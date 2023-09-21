Мужчина отрезал уши и нос бывшей жене. Стали известны новые подробности

Мужчину, который отрезал уши и нос бывшей жене в селе Селекционном Чуйской области, год назад задерживали за избиение и изнасилование пострадавшей. Об этом в соцсетях сообщила сестра жертвы.

По данным ГУВД региона, преступление произошло в сентябре 2022 года. Женщина тогда заявила, что бывший супруг в пьяном виде поймал ее у магазина в селе Кун-Туу, избил и изнасиловал. Мужчину задержали и водворили в ИВС.

По словам сестры пострадавшей, после развода мужчина неоднократно ее избивал, пытал, насиловал, были попытки убийства.

«Было очень много эпизодов. Мы неоднократно обращались в милицию, писали заявление, были миллион раз у судмедэксперта, снимали побои, но все напрасно. Нам в правоохранительных органах сказали, что, пока не убьет, дело не будут возбуждать и посадить не смогут. Она одна обеспечивает двоих сыновей. Был случай, когда бывший муж поднял руку на милиционеров, тогда вроде его должны были посадить, но родственники выкупили его у судьи. Я открыто об этом пишу, что его родные дали взятку судье. После этого он начал каждый день преследовать мою сестру, мы ее сторожили, охраняли, но он ее ловил в неожиданных местах», — написала сестра Диана.

Напомним, 20 сентября 36-летняя женщина поступила в больницу с ножевыми ранениями. Факт зарегистрирован по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Возбуждено уголовное дело. По факту задержан 39-летний мужчина и водворен в ИВС. Следствие продолжается.

Сегодня пациентку перевели из реанимации в отделение челюстно-лицевой хирургии.