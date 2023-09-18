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Происшествия

Избиение врача скорой в Бишкеке. Милиция начала доследственную проверку

По факту избиения врача Центра экстренной медицины начата доследственная проверка. Об этом 24.kg сообщили в УВД Первомайского района Бишкека.

Уточняется, что сообщение о нападении в милицию поступило вчера примерно в 20.20.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Медицинский работник А.Д. написал заявление, после чего в милицию был доставлен 28-летний Б.М. Факт зарегистрирован в журнале учета информации, начата доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана юридическая оценка действиям Б.М. Сейчас мужчина отпущен», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, накануне во время оказания помощи муж пациентки напал на бригаду скорой помощь. Сначала повалил врача в коридоре, а после с друзьями избил во дворе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275316/
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