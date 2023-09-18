В Бишкеке опять избили врача бригады скорой помощи

Во время оказания помощи муж пациентки напал на бригаду скорой. Об этом в Twitter сообщил заместитель директора Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов.

«Сначала повалил врача в коридоре, а после с друзьями избил во дворе. Написали заявление, зафиксировали побои», — отметил он.

Вчера вечером, во время оказания помощи муж пациентки напал на бригаду Скорой.

Сначала повалил врача в коридоре, а после с друзьями избил во дворе.



Написали заявление, зафиксировали побои. pic.twitter.com/16hrXVTusp — Егор (@borisov103) September 18, 2023

На кадрах видно, что нападение произошло в Центре экстренной медицины.

Это не первый случай, когда агрессивные граждане препятствуют работе медиков. Инциденты, когда в медучреждениях выламывают двери, бьют стекла, избивают медиков, — давно не редкость в Кыргызстане.