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Происшествия

В Бишкеке опять избили врача бригады скорой помощи

Во время оказания помощи муж пациентки напал на бригаду скорой. Об этом в Twitter сообщил заместитель директора Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов.

«Сначала повалил врача в коридоре, а после с друзьями избил во дворе. Написали заявление, зафиксировали побои», — отметил он.

На кадрах видно, что нападение произошло в Центре экстренной медицины.

Это не первый случай, когда агрессивные граждане препятствуют работе медиков. Инциденты, когда в медучреждениях выламывают двери, бьют стекла, избивают медиков, — давно не редкость в Кыргызстане.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275297/
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