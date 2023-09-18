22:17
USD 89.41
EUR 96.47
RUB 0.97
Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

В Бишкеке сожитель пять лет избивал гражданскую жену

В Бишкеке мужчина издевался над гражданской женой. Информацию об этом распространили в социальных сетях.

Женщина жила с У.Э. пять лет, и все это время мужчина избивал ее.

«У пары есть дочь, которую У.Э. пытался забрать у матери. Пользуясь связями и деньгами, он пытается уйти от ответственности», — говорится в сообщении.

В УВД Октябрьского района столицы 24.kg сообщили, что подозреваемый водворен в СИЗО-1 Бишкека по решению суда.

«15 сентября с заявлением в милицию обратилась гражданка Д.М. Она просила принять меры в отношении гражданского супруга У.Э., который 14 сентября изнасиловал, а затем избил женщину. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование» УК КР. 38-летнего У.Э. задержали. Решением Октябрьского районного суда его взяли под стражу на два месяца», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275272/
просмотров: 4181
Версия для печати
Материалы по теме
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
В Джалал-Абаде женщину подозревают в убийстве мужа
В Караколе у женщины отобрали дом и избили. Депутат просит принять меры
Избиение солдат в Караколе. Двоих арестованных отпустили на свободу
Не так поняли. Замглавы Минкульта оправдывает ролик с издевательствами над келин
Родственники 19-летней пропавшей девушки жалуются на бездействие милиции
Пропаганда насилия? Кыргызстанские блогеры сняли ролик об унижении келинок
Глава кабмина хочет ввести ограничения для женщин высказывать свое мнение в Сети
Семейное насилие. Наказывать за принуждение к примирению намерены в КР
В Балыкчи трое парней избили водителя и забрали его машину. Их задержали
Популярные новости
По&nbsp;подозрению в&nbsp;теракте в&nbsp;Турции задержаны граждане Таджикистана и&nbsp;Кыргызстана По подозрению в теракте в Турции задержаны граждане Таджикистана и Кыргызстана
Продолжал дело Кольбаева. Член ОПГ вымогал деньги у&nbsp;горняков Чаткала Продолжал дело Кольбаева. Член ОПГ вымогал деньги у горняков Чаткала
Полностью разрушена одна из&nbsp;крупнейших электростанций Харьковской области Полностью разрушена одна из крупнейших электростанций Харьковской области
Теракт в&nbsp;Москве. Подозреваемый Назримад Лутфуллои частично признал свою вину Теракт в Москве. Подозреваемый Назримад Лутфуллои частично признал свою вину
Бизнес
Компании из&nbsp;Новосибирска представят инновации на&nbsp;MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024 Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024
&laquo;РСК Банк&raquo; получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН «РСК Банк» получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
На&nbsp;Лигу чемпионов UEFA в&nbsp;Европе с&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; и&nbsp;Mastercard! На Лигу чемпионов UEFA в Европе с «РСК Банком» и Mastercard!
2 апреля, вторник
22:15
На $18,3 миллиарда выросло состояние олигархов России с начала 2024 года На $18,3 миллиарда выросло состояние олигархов России с...
22:00
Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
21:45
Пробки в Бишкеке. Водители жалуются на тех, кто оставляет машины вторым рядом
21:26
В Бишкеке с приходом тепла участились жалобы на самокаты, брошенные на тротуарах
21:12
Платежная система Кыргызстана прекращает обслуживание карт «Мир»