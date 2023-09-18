В Бишкеке сожитель пять лет избивал гражданскую жену

В Бишкеке мужчина издевался над гражданской женой. Информацию об этом распространили в социальных сетях.

Женщина жила с У.Э. пять лет, и все это время мужчина избивал ее.

«У пары есть дочь, которую У.Э. пытался забрать у матери. Пользуясь связями и деньгами, он пытается уйти от ответственности», — говорится в сообщении.

В УВД Октябрьского района столицы 24.kg сообщили, что подозреваемый водворен в СИЗО-1 Бишкека по решению суда.

«15 сентября с заявлением в милицию обратилась гражданка Д.М. Она просила принять меры в отношении гражданского супруга У.Э., который 14 сентября изнасиловал, а затем избил женщину. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование» УК КР. 38-летнего У.Э. задержали. Решением Октябрьского районного суда его взяли под стражу на два месяца», — проинформировали в ведомстве.