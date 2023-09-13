На новом мосту в городе Ош появилась огромная трещина

В Оше на надземном пешеходном переходе на пересечении улиц Масалиева и Навои, который открыли меньше месяца назад, образовалась трещина. Об этом в соцсетях сообщила адвокат Айсулу Джапар кызы.

По ее словам, на объекте еще не завершены ремонтные работы.

«На мосту трещина. Он аварийный. До сих пор не достроили. Лифт не работает. Все на объекте трескается и ломается», — говорит Айсулу Джапар кызы.

В мэрии города Ошпообещали предоставить информацию по ситуации позже.

Напомним, надземный пешеходный переход открыли 30 августа. 5 августа во время строительства там обрушилась часть конструкций.

Отметим, конкурс на строительство этого надземного пешеходного перехода выиграло ОсОО «Сапат Строй ЛТД», предложившее реализовать проект за 45,3 миллиона сомов. Компанию возглавляет 26-летний Амантур Абылов, информации о нем и его связях в открытых источниках найти не удалось.

В мэрии Оша ранее заявляли, что переход будет построен в соответствии со всеми стандартами, в том числе для пожилых, людей с инвалидностью и матерей с детьми.