Пожар на нефтебазе в городе Шопоков. Милиция возбудила уголовное дело

Милиция возбудила уголовное дело по факту пожара, произошедшего на нефтебазе в городе Шопоков. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что расследование проводит милиция Сокулукского района.

«Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР. Точная причина пожара еще не выяснена. Проводится экспертиза», — сообщили в редакции.

Напомним, пожар на нефтебазе в городе Шопоков произошел 20 июня. Несколько цистерн с топливом взорвались. Полностью потушить пожар удалось лишь вечером. На месте работали восемь пожарных расчетов и пожарный поезд «Кыргыз темир жолу», три бригады скорой помощи, а также штаб под руководством главы Чуйской области.

Сгорели два бензовоза, четыре легковых автомобиля и шесть цистерн нефтехранилища. В результате пожара пострадали четыре человека. Причины происшествия устанавливаются.