Крупный пожар близ станции «Шопоков». В Минздраве сообщили о пострадавших

В крупном пожаре, произошедшем на нефтебазе близ железнодорожной станции «Шопоков», пострадали четыре человека. Один из них находится в критическом состоянии. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

«По предварительной информации координатора здравоохранения Чуйской области Бактыгуль Мамытовой, при взрыве цистерны пострадали четыре человека. Они доставлены на машине скорой помощи в Центр общей врачебной практики Сокулукского района с ожогами различной степени тяжести. Один из пострадавших поступил в реанимационное отделение в критическом состоянии, трое — в травматологическое отделение (двое в состоянии средней тяжести, один в удовлетворительном). Для пострадавших имеется достаточное количество лекарств и компонентов крови. Из Бишкека через санавиацию была отправлена ​​бригада комбустиологов. На месте работают три бригады скорой помощи», — проинформировали редакцию.

Напомним, тушение пожара продолжается. На месте происшествия работают восемь пожарных расчетов МЧС и пожарный поезд «Кыргыз темир жолу».