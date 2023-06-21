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Сюжет: Милицейские ЧП

В Сокулуке милиционер за взятку устроил свидание арестованной с мужем

В Сокулуке задержали милиционера-конвоира за то, что он за взятку помог мужчине устроить свидание с арестованной супругой в одной из местных гостиниц. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

«19 июня сотрудник милиции С.А. этапировал следственно-арестованную Э.А. из СИЗО Бишкека для участия в судебном процессе в Сокулукском районном суде. При этом ее гражданский муж А.Ж. за денежное вознаграждение договорился с сотрудниками милиции о встрече с арестованной после судебного заседания в одной из гостиниц», — говорится в сообщении.

В гостинице были задержаны конвоир ОВД Сокулукского района С.А., арестованная и ее супруг. Расследование уголовного дела продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/268626/
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