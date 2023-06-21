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Происшествия

Милиция начала проверку по факту пожара на нефтебазе в городе Шопоков

По факту пожара на нефтебазе в городе Шопоков Сокулукского района милиция назначила доследственную проверку. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Факт зарегистрирован в журнале учета информации, для выяснения причин случившегося назначены экспертизы.

Напомним, пламя вспыхнуло во второй половине дня. Несколько цистерн с топливом взорвались. Полностью потушить пожар удалось лишь вечером. На месте работали восемь пожарных расчетов и пожарный поезд «Кыргыз темир жолу», три бригады скорой помощи, а также штаб под руководством главы Чуйской области.

Сгорели два бензовоза, четыре легковых автомобиля и шесть цистерн нефтехранилища. В результате пожара пострадали четыре человека. Причины происшествия устанавливаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/268608/
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