Крупный пожар близ станции «Шопоков». В МЧС озвучили ущерб, нанесенный огнем

В пресс-службе МЧС озвучили ущерб от пожара, произошедшего накануне на нефтебазе близ станции «Шопоков».

По информации пресс-службы ведомства, сгорели два бензовоза, четыре легковых автомобиля и шесть цистерн нефтехранилища. В результате пожара пострадали четыре человека. Причины происшествия устанавливаются.

Фото пресс-службы МЧС. Место происшествия

Напомним, пламя вспыхнуло во второй половине дня. Несколько цистерн с топливом взорвались. Полностью потушить пожар удалось лишь вечером. На месте работали восемь пожарных расчетов и пожарный поезд «Кыргыз темир жолу», три бригады скорой помощи, а также штаб под руководством главы Чуйской области.