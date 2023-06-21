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Сюжет: Семейное насилие

В Сокулукском районе на почве ревности произошло убийство

В Сокулукском районе задержан подозреваемый в совершении убийства. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«В дежурную часть поступило сообщение по факту обнаружения в дачном поселке «Рассвет» трупа 54-летнего А.Н.М., с признаками насильственной смерти. По факту убийства возбудили уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан 41-летний Х.И.», — говорится в сообщении.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Задержанный

По предварительной информации причиной преступления стала ревность. Бывший муж хозяйки дома пришел к ней и увидел ее нового сожителя. Между ними произошла словесная перепалка, закончившаяся убийством.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/268588/
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