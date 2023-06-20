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Происшествия

Крупный пожар близ станции «Шопоков» в Сокулукском районе удалось локализовать

Крупный пожар, произошедший на нефтебазе близ железнодорожной станции «Шопоков», удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«Возгорание локализовано в 18.06. Тушение пожара продолжается. На месте работают восемь пожарных расчетов и пожарный поезд «Кыргыз темир жолу», три бригады скорой помощи, а также штаб под руководством главы Чуйской области», — говорится в сообщении.

пресс-службы МЧС
Фото пресс-службы МЧС. Место происшествия

Ранее Минздрав сообщил о четырех пострадавших в результате взрыва цистерны с горючим. Все они госпитализированы, состояние одного из них оценивается как критическое.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/268586/
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