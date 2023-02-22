Дело «Керемет Банка». Задержан сотрудник службы безопасности ГКНБ

В Бишкеке задержан сотрудник службы безопасности ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По предварительным данным, оперуполномоченный комитета нацбезопасности задержан в рамках уголовного дела «Керемет Банка». По решению суда он взят под стражу.

«Уголовное дело возбуждено Генпрокуратурой. Надзорный орган ведет расследование», — сообщили редакции.

Ранее Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям «Легализация (отмывание) преступных доходов», «Мошенничество» и «Подделка документов» УК КР. Следователи надзорного органа задержали заместителя председателя правления банка Максата Дадыбаева, двух сотрудниц финучреждения, а также директора бишкекского филиала. Замглавы правления водворили на гауптвахту столичного гарнизона, остальных — в СИЗО-1 Бишкека.