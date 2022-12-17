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В Бишкеке задержан заместитель председателя «Керемет банка»

В Бишкеке задержан заместитель председателя «Керемет банка» Максат Дадыбаев. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что также задержаны директор бишкекского филиала и еще два сотрудника банка. По некоторым данным, ранее Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям: «Легализация (отмывание) преступных доходов, «Мошенничество» и «Подделка документов» УК КР.

В пресс-службе надзорного органа 24.kg подтвердили информацию о задержании представителей банка. Однако имен в ведомстве не назвали. Также в Генпрокуратуре подтвердили факт возбуждения уголовного дела.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/253736/
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