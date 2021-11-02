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В Токтогульском райсуде пытался повеситься обвиняемый и жертва пыток

В зале ожидания Токтогульского райсуда едва не повесился обвиняемый и жертва пыток, 28-летний житель села Торкен Токтогульского района Абжал Нурубеков. Для сведения счетов с жизнью мужчина хотел использовать свой спортивный костюм. Об этом Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость» сообщила мать пытавшегося совершить суицид.

Отмечается, что Абжал Нурубеков был задержан в апреле 2019 года по подозрению в сбыте наркотиков. Он рассказал своему адвокату, что улики ему подбросили, а чтобы выбить показания его пытали: били, пинали, на голову надевали полиэтиленовый пакет, избивали арматурой по почкам так сильно, что он обмочился. По состоянию здоровья мужчина год находился на обследовании в психиатрической больнице.

Было возбуждено уголовное дело, Абжала Нурубекова признали потерпевшим. Сначала обстоятельства расследовали в Джалал-Абаде, затем в Оше, пошло почти три года, а дело в суд так и не передали.

По словам адвоката Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость» Нурислама Райимжанова, проведены судебно-медицинская и судебно-психолого-психиатрическая экспертизы, которые подтвердили, что Абжал Нурубеков подвергался пыткам.

Мать Абжала — Гулмира Шакирова бесконечно тянущееся дело называет не иначе как «геноцидом в отношении Абжала и его родных, которые потеряли много здоровья из-за этого». «Его постоянно конвоируют из Ошского СИЗО в ИВС Токтогульского ОВД. А могли бы отпустить под домашний арест, чтобы и дальше не калечить его здоровье», — негодует Гулмира Шакирова.

По поводу неэффективного расследования правозащитники неоднократно обжаловали действие, вернее бездействие следователя УГКНБ в органы прокуратуры, но безрезультатно.

На протяжении более двух с половиной лет Абжал находится под стражей без обвинительного судебного приговора, а суд продлевает ему меру пресечения без участия адвоката.

На действия следователя Гулмира Шакирова написала жалобу в Генпрокуратуру, ГКНБ, Совет безопасности и президенту. «Оказывается, ворон ворону глаз не выклюет. Если бы это был сын какого-нибудь должностного лица, то он не просидел бы и дня, а человеку из простой семьи они спокойно могут сломать жизнь», — говорит Шакирова.

Следующее судебное заседание по основному делу назначено на 10 ноября.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212423/
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