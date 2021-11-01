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Происшествия

В Кара-Балте бастуют водители маршруток. Требуют повысить тариф на проезд

В Кара-Балте на митинг вышли водители маршрутных такси. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

Известно, что ранее решением городского кенеша были приняты новые тарифы — плата за проезд для школьников и пенсионеров составляет 7 сомов, остальных — 13.

«Руководство автобазы написало повторное письмо о том, чтобы депутаты горкенеша утвердили новые тарифы — по 10 сомов за проезд для школьников и пенсионеров, остальных — по 15 сомов. Сессия горкенеша не состоялась, руководители автобазы устно предупредили местные власти о том, что с 1 ноября водители маршруток выйдут на забастовку», — сообщили редакции.

В мэрии Кара-Балты редакции подтвердили эту информацию. По данным муниципалитета, сейчас представители органов местной власти встречаются с участниками акции протеста.

В ГУВД Чуйской области сообщили, что на месте за общественным порядком следят милиционеры.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212279/
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