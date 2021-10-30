В Бишкеке задержали экс-судью Аламединского райсуда. Его водворили в СИЗО-1

В Бишкеке задержан экс-судья Аламединского районного суда Эмиль Мамытов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

Уточняется, что в марте 2018 года в ГУВД Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин А.Р. Он просил принять меры в отношении граждан М.Э. и А.Ч., которые в мае 2015 года, войдя к нему в доверие под предлогом предоставления права собственности на квартиру, взяли $21 тысячу 850 и автомобиль марки Range Rover стоимостью $36 тысяч.

«Не выполняя обещанного, они скрывали свое местонахождение. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. Был установлен и задержан подозреваемый в совершении мошенничества 59-летний Эмиль Мамытов», — сообщили в УВД.

Отметим, около Октябрьского районного суда Бишкека прошел митинг против бывшего судьи. Участники акции протеста требовали взять Эмиля Мамытова под стражу.

Из собственных источников 24.kg известно, что Эмиля Мамытова водворили в СИЗО-1 Бишкека.

Напомним, Эмиль Мамытов ранее привлекался к уголовной ответственности по факту мошенничества.