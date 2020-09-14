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Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Бишкеке взят под стражу бывший судья Аламединского районного суда

Свердловский районный суд Бишкека взял под стражу бывшего судью Аламединского райсуда Эмиля Мамытова. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Эмиль Мамытов подозревается в мошенничестве и подделке документов. По делу уже начались судебные слушания. Вместе с ним на скамье подсудимых сидит и частный нотариус.

«По версии следствия, бывший судья ранее был под подпиской о невыезде. Известно, что его подозревают в мошенничестве. В частности, по версии следствия, он якобы замешан в махинациях с недвижимостью. Судью водворили в СИЗО-1 Бишкека», — сообщили редакции.

Пресс-служба Бишкекского городского суда не подтверждает, но и не опровергает эту информацию.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164908/
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