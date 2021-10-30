Адвокат считает незаконным задержание замглавы Погранслужбы ГКНБ

Задержание первого заместителя директора Погранслужбы ГКНБ Курсанбека Бекташева незаконно. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Назгуль Суйунбаева.

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По ее словам, военного чиновника обвиняют в получении взятки. Однако человека, который давал эту взятку, нет.

«Взяткодатель-то есть, а человек, который давал взятку, отсутствует. По такой категории дел он должен быть. Кроме того, ни у Курсанбека Бекташева, ни у начальника управления Погранслужбы ГКНБ по Ошской области Чынарбека Насиева не обнаружили вещественных доказательств. Поэтому, я считаю, задержание незаконно. В 2017 году Курсанбек Бекташев перенес операцию на сердце, содержать его в СИЗО ГКНБ нельзя. Ему несколько раз вызывали врачей, скорую помощь. Я прошу отказать в удовлетворении ходатайства Военной прокуратуры Ошского гарнизона о содержании Бекташева под стражей. Решение Ошского городского суда по мере пресечения обжаловано в вышестоящей инстанции», — сказала Назгуль Суйунбаева.

ГКНБ задержал должностных лиц КПП «Достук-автодорожный». По версии следствия, военнослужащие под покровительством отдельных руководителей Погранслужбы систематически вымогали деньги с граждан, пересекающих границу. Преимущественно их жертвами становились граждане Узбекистана и водители большегрузных автотранспортных средств.