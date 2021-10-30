12:13
USD 84.80
EUR 98.82
RUB 1.20
Происшествия
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Адвокат считает незаконным задержание замглавы Погранслужбы ГКНБ

Задержание первого заместителя директора Погранслужбы ГКНБ Курсанбека Бекташева незаконно. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Назгуль Суйунбаева.

Читайте по теме
Вымогательство на границе. Замглавы Погранслужбы ГКНБ водворили в СИЗО

По ее словам, военного чиновника обвиняют в получении взятки. Однако человека, который давал эту взятку, нет.

«Взяткодатель-то есть, а человек, который давал взятку, отсутствует. По такой категории дел он должен быть. Кроме того, ни у Курсанбека Бекташева, ни у начальника управления Погранслужбы ГКНБ по Ошской области Чынарбека Насиева не обнаружили вещественных доказательств. Поэтому, я считаю, задержание незаконно. В 2017 году Курсанбек Бекташев перенес операцию на сердце, содержать его в СИЗО ГКНБ нельзя. Ему несколько раз вызывали врачей, скорую помощь. Я прошу отказать в удовлетворении ходатайства Военной прокуратуры Ошского гарнизона о содержании Бекташева под стражей. Решение Ошского городского суда по мере пресечения обжаловано в вышестоящей инстанции», — сказала Назгуль Суйунбаева.

ГКНБ задержал должностных лиц КПП «Достук-автодорожный». По версии следствия, военнослужащие под покровительством отдельных руководителей Погранслужбы систематически вымогали деньги с граждан, пересекающих границу. Преимущественно их жертвами становились граждане Узбекистана и водители большегрузных автотранспортных средств.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212152/
просмотров: 479
Версия для печати
Материалы по теме
Вымогательство на границе. Замглавы Погранслужбы ГКНБ водворили в СИЗО
Задержание пограничников с наркотиками. Один из них — фигурант нескольких дел
ДТП с пьяным пограничником. Суд оправдал следователя и военнослужащего
Взятка в $10 тысяч. Бывшего замминистра транспорта приговорили к штрафу
Гражданина Беларуси обвинили в даче взятки. Он сидит в СИЗО больше года
В Оше за вымогательство взятки задержаны преподаватель вуза и учитель школы
В Бишкеке по подозрению в вымогательстве задержан милиционер
Насилие, стрельба и попытка суицида. Десять громких ЧП в армии
Ситуация на границе. Таджикистан прекратил работу по обустройству траншей
В Айдаркене пограничник по неосторожности получил ранение гранатой
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержана блогер Гульзат Мамытбек В Бишкеке задержана блогер Гульзат Мамытбек
Попытка самоубийства в&nbsp;Бишкеке. С&nbsp;мужчиной до&nbsp;сих пор ведут переговоры Попытка самоубийства в Бишкеке. С мужчиной до сих пор ведут переговоры
В&nbsp;Бишкеке горит кафе &laquo;Кайнар&raquo; В Бишкеке горит кафе «Кайнар»
Суицид в&nbsp;Бишкеке. В&nbsp;МЧС объяснили, почему не&nbsp;растянули тент Суицид в Бишкеке. В МЧС объяснили, почему не растянули тент
Бизнес
Один день в&nbsp;роли гловера Один день в роли гловера
Кредитные карты от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; с&nbsp;лимитом до&nbsp;250 тысяч сомов Кредитные карты от «Оптима Банка» с лимитом до 250 тысяч сомов
Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; дарит призы за&nbsp;самый большой объем денежных переводов «Халык Банк Кыргызстан» дарит призы за самый большой объем денежных переводов
30 октября, суббота
12:06
ГКНБ пресек контрабандный вывоз горнорудного концентрата ГКНБ пресек контрабандный вывоз горнорудного концентрат...
12:03
В Бишкеке задержан активист Бакай Кашкарбаев
12:03
В школе № 51 Бишкека нет отопления. Родители боятся, что детей отправят на онлайн
11:42
Из Орто-Токойского водохранилища выловили почти девять километров сетей
11:33
Адвокат считает незаконным задержание замглавы Погранслужбы ГКНБ