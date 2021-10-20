Задержан первый заместитель директора Погранслужбы ГКНБ

Должностные лица контрольно-пропускного пункта «Достук-автодорожный» под покровительством отдельных руководителей Погранслужбы систематически вымогали деньги с граждан, пересекающих границу. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что преимущественно их жертвами становились граждане Узбекистана и водители большегрузных автотранспортных средств. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Получение взятки группой лиц» УК КР.

«19 октября задержаны начальник КПП «Достук-автодорожный» А.Э., начальник УПС ГКНБ КР по Ошской области Ч.Н., а также первый заместитель директора — начальник Генерального штаба ПС ГКНБ Курсанбек Бекташев. Задержанные водворены в ИВС ГУ ГКНБ по Ошу и Ошской области», — сообщили в ведомстве.