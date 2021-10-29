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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Минсельхоз проведет собственное расследование по факту задержания замминистра

Министерство сельского хозяйства проведет собственное внутреннее расследование по факту задержания замминистра Ильича Марсбек уулу. Об этом на брифинге в Бишкеке сообщил глава ведомства Аскарбек Джаныбеков.

«Сейчас в ГКНБ ведутся следственные мероприятия. Мною подписан приказ о создании комиссии, чтобы расследовать этот факт. По итогам ее работы я сообщу итоги внутреннего расследования», — сказал он.

Напомним, Ильич Марсбек уулу был задержан сотрудниками ГКНБ по подозрению в коррупции. По версии следствия группа должностных лиц министерства и отдельных компаний вступила в сговор и несколько лет создавала искусственные барьеры для беспрепятственного вывоза сельхозпродукции за пределы страны. Вместе с ним был задержан и бывший замглавы ведомства Амангельды Исаев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212060/
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