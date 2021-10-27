ГКНБ задержал замминистра сельского хозяйства

Задержан заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов Ильич Марсбек уулу. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что спецслужбы продолжают работу по выявлению коррупции при доставке отечественной сельскохозяйственной продукции в страны ЕАЭС. Группа должностных лиц и отдельных компаний вступила в сговор и несколько лет создавала искусственные барьеры для беспрепятственного вывоза сельхозпродукции за пределы страны.

«В ходе следствия получены доказательства причастности к противоправным фактам действующего и бывшего заместителей министра сельского, водного хозяйства и развития регионов КР. В ИВС ГКНБ водворены действующий заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов Ильич Марсбек уулу, а также бывший замглавы ведомства Амангельды Исаев», — сообщили в ведомстве.