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Сюжет: Скандалы с чиновниками

ГКНБ задержал замминистра сельского хозяйства

Задержан заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов Ильич Марсбек уулу. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что спецслужбы продолжают работу по выявлению коррупции при доставке отечественной сельскохозяйственной продукции в страны ЕАЭС. Группа должностных лиц и отдельных компаний вступила в сговор и несколько лет создавала искусственные барьеры для беспрепятственного вывоза сельхозпродукции за пределы страны.

«В ходе следствия получены доказательства причастности к противоправным фактам действующего и бывшего заместителей министра сельского, водного хозяйства и развития регионов КР. В ИВС ГКНБ водворены действующий заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов Ильич Марсбек уулу, а также бывший замглавы ведомства Амангельды Исаев», — сообщили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211745/
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