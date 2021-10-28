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Происшествия

В Сокулуке убили мужчину. Подозреваемый признан невменяемым

Врачи Республиканского центра психического здоровья признали невменяемым мужчину, подозреваемого в убийстве. Об этом 24.kg сообщил адвокат потерпевшей стороны Надерлан Шейренов.

По его словам, 7 августа погибший И.Ш. приехал к своему знакомому М.Б. Последний должен был ему вернуть 500 тысяч сомов. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой М.Б. нанес И.Ш. несколько ударов по голове камнем. От полученных травм мужчина скончался. Для того чтобы скрыть следы преступления, М.Б. завернул труп своего знакомого в целлофановую клеенку, отвез в конец села и закопал.

«От машины ВАЗ-2101 подозреваемый тоже избавился — он сжег ее. Мужчину задержали, водворили в СИЗО-1 Бишкека. Следствием были назначены экспертизы. Одна из них — судебно-наркологическая — указала на то, что М.Б. в момент обследования находился в ясном сознании, отвечал на вопросы по существу, а также что подозреваемый мыслит в замедленном темпе, но логично. Врачи РЦПЗ в заключении написали, что М.Б. на момент совершения преступления страдал временным психическим расстройством, он якобы не мог давать отчет своим действиям», — сказал Надерлан Шейренов.

Он указал на то, что в заключении медики РЦПЗ не указали на то, как подозреваемый избавлялся от трупа, хотя по закону они обязаны были описать фабулу происшествия. Кроме того, медики не обратили внимания на то, что ранее М.Б. не состоял на психиатрическом учете и не обращался к врачам.

«Родственники погибшего сначала написали заявление о его розыске. Они сообщили милиционерам, что И.Ш. часто останавливался у своего знакомого М.Б., а также при себе у него были деньги. Как человек, который целенаправленно купил целлофановую пленку, закопал труп, а затем сжег машину, на которой привез тело, может быть невменяемым? М.Б. специально пытался избавиться от вещественных доказательств. Сейчас назначена комиссионная судебно-психиатрическая экспертиза», — возмущен юрист.

Милиционеры вышли на подозреваемого по камерам видеонаблюдения. М.Б. дал признательные показания, а затем экспертиза признала его невменяемым. 

  
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211879/
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