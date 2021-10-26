В Чуйской области задержали подозреваемых в грабежах. Об этом сообщили в ГУВД региона.

По его данным, в ОВД Сокулукского района обратилась 50-летняя жительница Новопавловки и рассказала, что 5 октября 2021 года у ее сына на улице неизвестные парни выхватили смартфон и сбежали.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 201 «Грабеж» УК КР. Правоохранители задержали троих подозреваемых и водворили в ИВС. Выяснилось, что они причастны к другим аналогичным преступлениям в Сокулукском районе.