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Происшествия

В Чуйской области задержали подозреваемых в грабежах

В Чуйской области задержали подозреваемых в грабежах. Об этом сообщили в ГУВД региона.

По его данным, в ОВД Сокулукского района обратилась 50-летняя жительница Новопавловки и рассказала, что 5 октября 2021 года у ее сына на улице неизвестные парни выхватили смартфон и сбежали.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 201 «Грабеж» УК КР. Правоохранители задержали троих подозреваемых и водворили в ИВС. Выяснилось, что они причастны к другим аналогичным преступлениям в Сокулукском районе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211663/
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