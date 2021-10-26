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В Бишкеке задержана блогер Гульзат Мамытбек

В Бишкеке задержана блогер Гульзат Алымкулова, известная как Гульзат Мамытбек. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД столицы.

из интернета
Фото из интернета

Уточняется, что ранее в УВД Первомайского района с заявлением обратились семь граждан. Они просили принять меры в отношении гражданки Гульзат Алымкуловой. Последняя обещала им сверхприбыль за короткий срок, но, получив деньги, скрылась.

«Общая сумма ущерба составляет более $110 тысяч. Факты зарегистрированы в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. Гражданка Гульзат Алыкулова в начале февраля 2020 года покинула территорию Кыргызстана. 8 июня 2020-го ее заочно уведомили о подозрении в мошенничестве. 13 июля того же года суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО-1 Бишкека. Досудебное производство было приостановлено в связи с розыском подозреваемой. Накануне Гульзат Алымкулова была задержана по прибытии в Кыргызстан. Ее водворили в ИВС», — рассказали в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211623/
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