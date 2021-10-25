Начальника УВД Октябрьского района Бишкека водворили в СИЗО ГКНБ

Начальника УВД Октябрьского района Бишкека Уланбека Аалиева водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд. Известно, что мера пресечения в виде содержания под стражей применена и в отношении бывшего замначальника следственной службы УВД Талгата Куватбекова и следователя УВД района Айсулуу Рамазан кызы.

В суде эту информацию подтвердили. Уланбек Аалиев будет находиться под стражей до 21 декабря в СИЗО ГКНБ.

Напомним, адвокат Канат Хасанов вышел на одиночный пикет к зданию ГУВД столицы с требованием выпустить женщину, подозреваемую в мошенничестве. По словам юриста, мать шестерых детей необоснованно задержали и водворили в СИЗО-1 Бишкека. На следующий день после митинга Асылу Талипову отпустили под домашний арест. Позже Военная прокуратура задержала начальника УВД Октябрьского района Бишкека Уланбека Аалиева, бывшего замначальника следственной службы УВД Талгата Куватбекова и следователя УВД района Айсулуу Рамазан кызы.