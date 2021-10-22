Актер Алек Болдуин застрелил во время съемок фильма оператора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление шерифа округа Санта-Фе.

«Офис шерифа подтверждает, что выстрел из оружия для реквизита был совершен Алеком Болдуином», — говорится в заявлении.

Инцидент произошел при стрельбе из пистолета, который должны были зарядить холостыми патронами. Режиссер фильма был ранен в ключицу, 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс получила тяжелое ранение, ее доставили в больницу города Альбукерке. Но врачи не смогли спасти ей жизнь.

Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос заявил, что в отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинение.