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Происшествия

Актер Алек Болдуин застрелил во время съемок фильма оператора

Актер Алек Болдуин застрелил во время съемок фильма оператора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление шерифа округа Санта-Фе.

«Офис шерифа подтверждает, что выстрел из оружия для реквизита был совершен Алеком Болдуином», — говорится в заявлении.

Инцидент произошел при стрельбе из пистолета, который должны были зарядить холостыми патронами. Режиссер фильма был ранен в ключицу, 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс получила тяжелое ранение, ее доставили в больницу города Альбукерке. Но врачи не смогли спасти ей жизнь.

Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос заявил, что в отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинение.
 
Обстоятельства, при которых пистолет оказался заряжен боевыми патронами, а также причины, по которым Болдуин стрелял в режиссера и оператора, не раскрываются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211231/
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