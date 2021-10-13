В ИВС Ноокенского района выявлены грубые нарушения содержания подследственных

Сотрудники института омбудсмена провели мониторинг ИВС РОВД Ноокенского района и выявили грубые нарушения. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

«В процессе изучения личных дел следственно-задержанных установлено, что в отношении гражданина Х.Б., подозреваемого в хулиганстве, 13 августа Ноокенским судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 11 октября. Однако 12 октября он продолжал содержаться в ИВС без решения суда, что является грубым нарушением Уголовно-процессуального кодекса», — говорится в сообщении.

Также в ходе мониторинга в аптечке ИВС были обнаружены просроченные медицинские препараты, а у нескольких подозреваемых отсутствовало медицинское освидетельствование при их водворении в изолятор временного содержания.

По всем фактам нарушений составлены акты, которые будут направлены в профильные госорганы для принятия мер.