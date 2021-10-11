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Происшествия

Неизвестный устроил дебош в гостинице Kerben Palace в Таласе

Неизвестный минувшей ночью устроил дебош в гостинице Kerben Palace в Таласе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Авланбек Джумабаев.

«Около четырех утра в гостиницу вошел дебошир. Взломал все двери. Вошел и в те комнаты, где спали девушки, они из постелей выбежали и полуголые оказались ночью на улице. В такую-то погоду! В одном из номеров была молодая мама с грудничком. И она с ребенком подверглась этому ужасу. Всех, кто в эту ночь остановился в гостинице, он вывел на улицу. Угрожал людям в возрасте, покрывая всех матом. Вся гостиница в крови. Попало даже автомашинам, которые стояли во дворе», — написал он.

Милиционеры, по словам Джумабаева, приехали на место лишь спустя 40 минут после вызова и не спешили скручивать напавшего.

«Свидетели были в шоке от поведения милиционеров, которые не выкручивали дебоширу руки, не надевали наручники, а уговаривали, умоляли его сесть к ним в машину. Одни говорят, что он водитель фуры, то есть с деньгами — что хочет, то и делает. Другие говорят, что он сотрудник правоохранительных органов», — заключил он.

В пресс-службе ГУВД Таласа, куда 24.kg обратилось за комментариями, пообещали позже предоставить информацию о происшествии.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209935/
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