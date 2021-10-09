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Ложное сообщение о бомбе в ЦУМе. Подозреваемую отпустили под домашний арест

Кыргызстанку, которая сообщила о якобы заложенной бомбе и удержании заложников в ЦУМ «Айчурек», отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.

По его данным, меру пресечения подозреваемой изменили в Первомайском районном суде столицы. Ранее 26-летняя женщина содержалась в СИЗО-1 Бишкека.

Напомним, 9 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о заложенной бомбе в ЦУМ «Айчурек». Здание оцепили, посетителей и продавцов эвакуировали. Спустя несколько часов поисков специалисты не обнаружили взрывного устройства.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК КР. В преступлении подозревают уроженку Сокулукского района Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209821/
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