Ложное сообщение о бомбе в ЦУМе. ГКНБ задержал подозреваемую

Факт ложного сообщения о якобы заложенной бомбе и удержании заложников в ЦУМ «Айчурек» зарегистрирован в ЕРПП по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК КР. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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Уточняется, что в рамках досудебного производства установлена и задержана 26-летняя Г.З.А. Она является уроженкой Сокулукского района Чуйской области.

«Девушка, находясь в здании ГУМ «Чынар», приобрела SIM-карту сотовой компании ОсОО «Нур Телеком» и сообщила о заложенной бомбе и удержании заложников в здании ЦУМ «Айчурек». По предварительным данным, мотивом совершенного преступления является ссора с бывшим супругом, который арендует торговую площадку в этом центре. Проводятся дополнительные мероприятия по установлению и задержанию возможных сообщников и организаторов», — рассказали в ГКНБ.

Фото пресс-центра ГКНБ. Девушка, сообщившая о бомбе в ЦУМе

В пресс-центре отметили, что такого рода безответственные и необдуманные действия отдельных граждан республики приводят к отвлечению сил и средств органов безопасности и правоохранительных органов от их прямых функциональных обязанностей.

ГКНБ просит граждан не совершать необдуманные действия, за которые предусмотрена уголовная ответственность (до трех лет лишения свободы).

Напомним, накануне в правоохранительные органы поступило сообщение о заложенной бомбе в ЦУМ «Айчурек». Здание оцепили, посетителей и продавцов эвакуировали. Спустя несколько часов поисковых действий специалисты не обнаружили взрывного устройства.