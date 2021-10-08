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Происшествия

Гибель кыргызстанца в США. Посольство направило запрос в Госдепартамент

В МИД прокомментировали информацию о смерти кыргызстанца в США.

«По данным посольства КР в США, поступила информация о смерти гражданина Кыргызстана М.Н., 1993 года рождения. По предварительным сведениям, причиной смерти стали множественные огнестрельные ранения, нанесенные полицейскими штата Пенсильвания 5 октября 2021 года.

Диппредставительством в оперативном порядке направлен запрос в Государственный департамент и Министерство внутренней безопасности США для выяснения всех обстоятельств дела. В настоящее время ожидается ответ», — говорится в сообщении.

Родственники погибшего планируют отправить тело в Кыргызстан по мере завершения подготовки необходимой документации.

«Посольство в свою очередь находится на постоянной связи с родным братом погибшего, а также оказывает необходимую помощь в оформлении соответствующих документов в рамках своей компетенции. Данный вопрос находится на особом контроле министерства и посольства КР в США», — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что кыргызстанец работал в Пенсильвании дальнобойщиком. По некоторым данным, он угнал грузовик компании, в которой работал, потому что ему не выплатили деньги.

Фирма заявила об угоне в полицию. Машину нашли на одной из парковок. Однако водитель грузовика отказался выходить и попытался протаранить полицейские авто. Началась перестрелка, в результате которой водителя застрелили.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209809/
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