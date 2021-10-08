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Агент 024

В США полицейские застрелили 27-летнего кыргызстанца. Угнал грузовик

В США полицейские застрелили 27-летнего кыргызстанца. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

По их словам, мужчина работал в трак-компании штата Пенсильвания, после увольнения ему не заплатили $3 тысячи.

«На эмоциях он угнал грузовик. Сотрудники фирмы сообщили в полицию, что кыргызстанец напал и угнал машину. Грузовик нашли на одной из парковок. Водитель наехал на авто полицейских, затем началась стрельба. Кыргызстанец погиб», — рассказали 24.kg очевидцы.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/209779/
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