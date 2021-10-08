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Сюжет: Милицейские ЧП

Нападение на девушку в Бишкеке. Бывшего милицейского чиновника осудили

Бывшего начальника управления правового обеспечения Министерства внутренних дел Пальмира Орозбекова признали виновным в мелком хулиганстве. Об этом 24.kg сообщила адвокат Евгения Крапивина.

Инцидент, напомним, произошел в Бишкеке 13 июля. Жительница столицы Элина Дедерер пришла в супермаркет на улице Токомбаева, чтобы снять в банкомате деньги. В очереди она попросила мужчину соблюдать дистанцию, в ответ он ударил ее по лицу.

Октябрьский районный суд столицы осудил мужчину по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках и назначил наказание в виде штрафа в 30 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209805/
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