Нападение на девушку в Бишкеке. Бывшего милицейского чиновника осудили

Бывшего начальника управления правового обеспечения Министерства внутренних дел Пальмира Орозбекова признали виновным в мелком хулиганстве. Об этом 24.kg сообщила адвокат Евгения Крапивина.

Инцидент, напомним, произошел в Бишкеке 13 июля. Жительница столицы Элина Дедерер пришла в супермаркет на улице Токомбаева, чтобы снять в банкомате деньги. В очереди она попросила мужчину соблюдать дистанцию, в ответ он ударил ее по лицу.

Октябрьский районный суд столицы осудил мужчину по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках и назначил наказание в виде штрафа в 30 тысяч сомов.