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Задержание мигрантов в Санкт-Петербурге. Кыргызстанца депортируют из России

В ходе рейда в Санкт-Петербурге выявили кыргызстанца, который незаконно находится на территории России. Об этом сообщили в посольстве КР в РФ.

По его данным, мужчину задержали правоохранители и доставили в территориальный отдел полиции. Кыргызстанца депортируют из страны с запретом въезда на несколько лет.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщали, что для проверки задержали 400 мигрантов из разных стран. Полиция проверила места компактного проживания иностранных граждан, а также промышленные и торговые площадки, на которых задействованы мигранты. Помимо выявления нарушений миграционного законодательства, рейд был направлен на профилактику преступлений, совершаемых иностранцами. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209781/
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