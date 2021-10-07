В Санкт-Петербурге для проверки задержали 400 мигрантов из ближнего зарубежья

В Санкт-Петербурге для проверки задержали 400 мигрантов из разных стран. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По ее данным, правоохранители проверили места компактного проживания иностранных граждан, а также промышленные и торговые площадки, на которых задействованы мигранты. Помимо выявления нарушений миграционного законодательства, рейд был направлен на профилактику преступлений, совершаемых иностранцами.

Всего проверили примерно 400 граждан стран ближнего зарубежья. Каждого из них доставили в территориальные отделы полиции. Выяснилось, что несколько десятков иностранцев находились в России нелегально. В отношении них возбудили административные дела.

Мигрантов, которые совершили наиболее грубые нарушения законодательства, поместят в центр содержания иностранных граждан и депортируют из страны с запретом въезда на несколько лет.