Насилие над детьми как способ расслабиться. Почему ребенком иногда быть опасно

Бьют, издеваются, убивают. В Кыргызстане растет насилие в отношении детей. За 9 месяцев в стране зарегистрировано 326 фактов жестокого обращения. Мачехи и отчимы, родственники и родные папы-мамы вымещают свою злость на детях.
Статистика печальна
Если в 2020 году в стране зафиксировали 290 случаев жестокого обращения с детьми, то в этом их уже значительно больше. Начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД Нуржан Адылова рассказывает, что милиция ведет профилактику по насилию в семье — издает брошюры, обходит дворы, где есть дети мигрантов, участвует в родительских собраниях. Несмотря на это, статистика издевательств над детьми растет.
В основном насилие над детьми происходит со стороны отчима или мачехи. Есть случаи, когда издеваются родственники.Нуржан Адылова
По словам психолога Асель Суюнбаевой, когда дети мигрантов остаются у не совсем обеспеченных родственников, те объясняют свои действия тем, что лишнему рту они не рады.
«Пусть косвенная, но причина насилия в отношении детей — необеспеченность. Родственникам и так не хватает на жизнь, зачем им лишний рот? Мы пытаемся сохранить что-то национальное, думаем: родственники, пусть и седьмая вода на киселе, не обидят. Но в большинстве случаев избиения или сексуальное насилие происходят, когда жертва знает обидчика. Эту практику нужно прекращать», — считает Асель Суюнбаева.
Несчастные матери
В обществе принято считать, что восточная женщина не должна перечить мужу, а это значит, что после каждого скандала некоторые мамы вымещают злость на детях. По словам Нуржан Адыловой, родитель может побить ребенка только за то, что он не выучил стихотворение в школе.
По статистике, чаще всего под горячую руку попадают дети от 8 до 14 лет.
«Иногда мамы вымещают на своих детях всю злость после скандала с мужем. Женщина не может ничего сказать супругу, и под руку попадает беззащитный ребенок. На своем ребенке, по их мнению, можно выместить всю свою боль. Когда проводим беседы с женщинами и спрашиваем, почему они бьют детей, те отвечают: «Он просто выводит меня». По сути, родители занимаются не воспитанием, а издевательством», — говорит Нуржан Адылова.
Некоторые родители не понимают, что ребенок, которого любят, более послушный и покладистый.Нуржан Адылова
Родом из детства
Психолог Асель Суюнбаева отмечает, что человек, который сталкивался с насилием в отношении кого бы то ни было, сам становится насильником.
«Если убрать психические особенности и заболевания человека, то причины насилия просты — он сам систематически или долгое время жил в семье, где оно совершалось. Он не знает другого метода общения, воспитания, для него это нормально», — говорит Асель Суюнбаева.
Мужчины, которые бьют женщин, тоже видели отношения родителей. Они ничего не могли сделать, а мама терпела. Ребенок с детства впитывает модель поведения.Асель Суюнбаева
Психолог отмечает, что издевательства над детьми происходят из-за отсутствия культуры и образования у родителей.
«Существует и противоположная причина насилия. Есть люди, к которым родители относились слишком либерально. Ребенку не объясняют, что, например, нельзя обижать животных, будь то кошечка или собачка, нельзя издеваться над чем-то живым. У такого человека не было соответствующего контроля. Дети вырастают, и привычка убивать и бить остается с детства», — пояснила Асель Суюнбаева.
Что не так?
В постсоветские годы, когда люди пытались выжить любой ценой, дать подзатыльник ребенку стало чем-то привычным. Ударить ремнем, если прогулял школу или залез за яблоками к соседям, во многих семьях не считалось зазорным. Но времена, к счастью, изменились.
По словам начальника отдела МВД Нуржан Адыловой, у современного человека поменялось мировоззрение.
Люди, пусть и постепенно, начинают понимать, что избиение ребенка — не выход из ситуации.Нуржан Адылова
«Многие дети знают, как пользоваться гаджетами, интернетом, они знают, что родители не имеют права их бить. Для того чтобы интересы ребенка были соблюдены, должны работать и школы. Необходима воспитательная работа, нужно поднимать военно-патриотический дух, объяснять родителям, детям их права и обязанности», — говорит она.
А вот психолог считает, что насилие в семьях ужесточилось. Еще 40 лет назад люди были уверены в завтрашнем дне, у них не было того уровня тревоги, который присутствует сейчас.
«Высокая тревожность — страшное состояние, оно дает напряжение на мышцы, а его надо снимать. Люди снимают это напряжение на беззащитном. При Советском Союзе насилие над детьми не было таким систематическим явлением», — пояснила Асель Суюнбаева.
Любить – не есть купитьПо словам полковника милиции, детям нужно совсем немного — родительская любовь и ласка. Часто взрослые этого не понимают.
«Некоторые родители предпочитают не разговаривать с детьми, а заниматься рукоприкладством. На насилие в семье влияет социально-экономическое положение родителей и родственников. Когда у папы или мамы спрашиваешь, почему они бьют ребенка, а не хотят с ним побеседовать, они отвечают: «Мне некогда, я работаю», — говорит Нуржан Адылова.
Асель Суюнбаева считает, что в стране тотальная безграмотность в вопросах воспитания детей. Нередко родители вместо общения с ребенком предпочитают его «купить».
«Родители подменили понятие «любовь» на вседозволенность. Некоторые говорят ребенку: «Я тебе куплю ту или иную вещь», но не хотят с ним разговаривать. О каком внимании или любви тут может идти речь? И не стоит думать, что покупать ребенку нужно самое лучшее и дорогое — зачастую ему это не нужно», — объяснила психолог.
Мы перестали обращать внимание на слово «душа».Асель Суюнбаева
Жестокое обращение с детьми — глобальная проблема не только в Кыргызстане. Только малая часть фактов издевательств над несовершеннолетними включена в официальную статистику — во многих семьях об этом предпочитают молчать. Еще меньше случаев, когда уголовные дела доходят до суда, а насильник получает наказание за истязание ребенка.
Специалисты отмечают, что на отношение к детям влияет ряд факторов. И именно это явление отражает уровень благополучия государства и культуры общества.