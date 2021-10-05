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В Кыргызстане задержали гражданина Казахстана. Он член ОПГ

Задержан член ОПГ — гражданин Казахстана, 63-летний Ф.А.Г. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что задержанный ранее неоднократно был судим на территории РК за хранение наркотиков, оружия, разбой и создание организованной преступной группы, а также контроль за сбыт похищаемого на территории Казахстана, Кыргызстана и других стран СНГ дорогостоящих автомобилей.

«Ф.А.Г. водворен в СИЗО ГКНБ и проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению его причастности к другим преступлениям на территории Кыргызстана», — сообщили в ведомстве.

В ГКНБ не уточнили, за что именно был задержан член ОПГ, однако подчеркнули, что Ф.А.Г. относится к группировке вора в законе Камчыбека Асанбека (Камчыбека Кольбаева).
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209399/
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