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Происшествия

В доме престарелых Сузака над пожилыми издеваются и содержат в ужасных условиях

Национальный центр по предупреждению пыток выявил нарушения в Сузакском доме-интернате для престарелых. Над пожилыми людьми издеваются и содержат их в ужасных условиях. Об этом сообщает пресс-служба наццентра.

Отмечается, что поводом для проверки послужил инцидент, недавно произошедший в стенах специального учреждения.

«Руководитель этого учреждения оказала давление на журналистку, которая приехала для подготовки материала к Международному дню пожилых людей. Представитель СМИ сняла на видео грубое обращение директора с одним из постояльцев дома престарелых, когда тот пытался на что-то пожаловаться.

Заметив съемку, директор отобрала фотоаппарат и телефон журналистки и заставила удалить видеозапись. Кроме того, она не выпускала девушку, требуя написать положительный материал о доме-интернате.

Выйти из здания журналистке удалось только благодаря помощи таксиста, которого редакция наняла для этой поездки», — говорится в сообщении.

В ходе проведенного мониторинга эксперты наццентра выявили ряд нарушений. В учреждении обнаружен «изолятор». По словам директора, в нем размещают людей с подозрением на COVID-19, а также постояльцев, употребляющих алкоголь.

Руководитель соцучреждения не смогла представить документ, на основании которого был открыт этот «изолятор».

На вопрос, как долго постояльцы содержатся в нем, она ответила, что люди в состоянии алкогольного опьянения находятся там, пока не протрезвеют.

«Наличие специального помещения и содержание в нем людей являются формой психологического насилия, унижения и жестокого обращения. Поэтому необходимо принять меры в отношении тех, кто организовал этот «изолятор» и содержал в нем пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья», — считают в наццентре.

В НЦПП добавили, что помещать людей с подозрением на COVID-19 в «изолятор» тоже незаконно. В случае появления симптомов заболевания работники учреждения должны немедленно обратиться в региональные органы здравоохранения, а не закрывать пациентов в изолированной комнате.

Во время проверки выяснилось, что уборные в учреждении не отвечают санитарным нормам, большинство из них вышли из строя.

Уличный туалет находится в аварийном состоянии, пользоваться им небезопасно.

«Условия в доме-интернате не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. По словам директора, дезинфекция в учреждении проводится персоналом самостоятельно. Но систематическая обработка рабочих мест должна проводиться совместно с Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Однако договор с ЦГСЭН даже не был заключен», — подчеркивают в НЦПП.

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В одном из помещений учреждения нет системы вентиляции и грубо нарушены санитарные требования. В помещении стоит невыносимый запах, что тоже является своего рода жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство обращением с пожилыми и людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, не обеспечены надлежащие условия для постояльцев, которые не могут ходить самостоятельно. В здании существуют различные препятствия для их передвижения, из-за чего инвалиды-колясочники испытывают переутомление.

«Высота лестниц не отвечает стандартам, а изношенный линолеум, как и высокие пороги, представляет угрозу для людей с инвалидностью», — заключили в наццентре.

Национальный центр по предупреждению пыток просит областную прокуратуру провести проверку по всем нарушениям и принять меры в отношении должностных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208459/
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